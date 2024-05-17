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Запад начал готовиться к поминкам по Украине
Комментарии
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Светлана Зуева
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15 час.
Андрей Алферов
Глупость или абсолютное непонимание законов войны. У войны два результата - победа или поражение, а сша и нато не просто так её начали в 2014 году. Так никогда не было истории мира,чтобы поиграли в войнушку и бросили. Меняйте аналитиков на вашем канале.
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10 час.
Анатолий Анатольев
Сша побежит, как с афгана!!! Когда ОНО мерзость, то это на всю жизнь! А пока отправляют ТРУПЫ на родную землю! СМЕРТЬ мировому ЗЛУ!
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1 час.
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