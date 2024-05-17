Запад начал готовиться к поминкам по Украине

Андрей Алферов

Глупость или абсолютное непонимание законов войны. У войны два результата - победа или поражение, а сша и нато не просто так её начали в 2014 году. Так никогда не было истории мира,чтобы поиграли в войнушку и бросили. Меняйте аналитиков на вашем канале.