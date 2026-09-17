Екатеринбурженка в шоке: в «Гиперболе» купила «премиальную» колбасу, а там целая плантация плесени!

Представьте: вы приходите в один из самых статусных магазинов Екатеринбурга, выбираете дорогую итальянскую колбасу, предвкушаете ужин с вином и сыром, а дома вместо ароматного деликатеса обнаруживаете на поверхности бело-зелёные «цветочки».
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