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Екатеринбурженка в шоке: в «Гиперболе» купила «премиальную» колбасу, а там целая плантация плесени!

Представьте: вы приходите в один из самых статусных магазинов Екатеринбурга, выбираете дорогую итальянскую колбасу, предвкушаете ужин с вином и сыром, а дома вместо ароматного деликатеса обнаруживаете на поверхности бело-зелёные «цветочки».

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