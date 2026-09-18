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SPLETNIK

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"Я вне политики абсолютно". Сергей Косенко признался, что хочет вернуться в Россию

"Я вне политики абсолютно". Сергей Косенко признался, что хочет вернуться в Россию

39-летний блогер Сергей Косенко, против которого в России заведены два уголовных дела, признался, что хотел бы вернуться на родину.

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