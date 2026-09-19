Драма до самого конца! Видеообзор матча Ронни О’Салливан vs Ноппон Саенгхам в 1/8 финала China Open 2026

Смотрите видеообзор матча Ронни О’Салливан против Ноппона Саенгхама в 1/8 финала China Open 2026 Ронни О’Салливан (фото: WST)Результаты, турнирная таблица Все новости турнира Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - ФИНАЛ Трансляции, расписание - 1/2 финала Смотрите видеоповтор полного матча Ронни О’Салливан vs Ноппон Саенгхам в 1/8 финала China Open 2026.