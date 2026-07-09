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Газета.ру

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Командир Макаревич: бойцы СВО двое суток скрывались в 15 метрах от ВСУ

Командир Макаревич: бойцы СВО двое суток скрывались в 15 метрах от ВСУ

Военнослужащие российской группировки войск "Центр" в течение двух суток скрытно находились всего в 15–20 метрах от патрулей ВСУ, ведя наблюдение за противником, после чего приняли участие в освобождении укрепленного по флангам населенного пункта.

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