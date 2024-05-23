Почему погибший сын Безруковой перестал звать ее мамой – была другая женщина

67-летний актер театра и кино Игорь Ливанов заявил, что его сын Андрей, рожденный в браке с Ириной Безруковой, который скончался в 2015 году в результате трагических событий, находился в сложных отношениях с биологической матерью.
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