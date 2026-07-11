Принц Арчи и принцесса Лилибет впервые за четыре года встретились с королём Карлом III. Как подтвердил Букингемский дворец, 10 июля монарх вместе с королевой Камиллой принял принца Гарри, Меган Маркл и их детей в своей загородной резиденции Хайгроув-хаус в графстве Глостершир.