❗️В Детском парке Симферополя появятся фонтаны Сеть фонтанов планируют построить на центральной аллее Детского парка.
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❗️В Детском парке Симферополя появятся фонтаны Сеть фонтанов планируют построить на центральной аллее Детского парка.