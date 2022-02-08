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В Уфе пройдет конкурс юных сказителей башкирского народного эпоса «Урал-батыр»

В Уфе пройдет конкурс юных сказителей башкирского народного эпоса «Урал-батыр»

18 февраля в преддверии Международного дня родного языка, учрежденного Генеральной конференцией ЮНЕСКО в ноябре 1999 года с целью содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию, в 12-й раз пройдет Международный… Показать полностью.

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