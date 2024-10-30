Саудовская Аравия осудила запрет Израиля на деятельность агентства ООН

Решение израильского парламента, запрещающее Агентству ООН по оказанию помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в Израиле и Восточном Иерусалиме, решительно осудила Саудовская Аравия назвав его «вопиющим нарушением международного права».
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