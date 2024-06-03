Дом по программе реновации построят в Головинском районе

Дом по программе реновации в рамках квартальной застройки возведут на севере столицы. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.
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