В Подмосковье задержали агента СБУ, готовившего теракт

Гражданин Украины привез из Киева ПЗРК «Игла», сообщили в ФСБФедеральная служба безопасности задержала 50-летнего гражданина Украины, который на своем автомобиле через Эстонию доставил в Россию из Киева переносные зенитные ракетные комплексы «Игла».