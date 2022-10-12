Daily Storm

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В Подмосковье задержали агента СБУ, готовившего теракт

В Подмосковье задержали агента СБУ, готовившего теракт

Гражданин Украины привез из Киева ПЗРК «Игла», сообщили в ФСБФедеральная служба безопасности задержала 50-летнего гражданина Украины, который на своем автомобиле через Эстонию доставил в Россию из Киева переносные зенитные ракетные комплексы «Игла».

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