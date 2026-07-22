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Царьград

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В деле о нападении на туристку в Грузии - след оппозиции? Депутат Водолацкий сделал заявление

В деле о нападении на туристку в Грузии - след оппозиции? Депутат Водолацкий сделал заявление

История с нападением на туристку в Грузии получила неожиданное политическое продолжение. После шествия в поддержку обвиняемого депутат Госдумы Виктор Водолацкий сделал заявление, предположив, что случившееся - дело рук оппозиции, заинтересованной в ухудшении отношений между Тбилиси и Москвой.

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