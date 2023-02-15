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Опрос: каждый четвертый россиян заводил романы на работе

Опрос: каждый четвертый россиян заводил романы на работе

Большая часть россиян (61%) нейтрально относятся к служебным романам. О том, партнеры каких профессий и с каким доходом являются наиболее привлекательными для россиян, в своем исследовании рассказали платформа Skillbox и команда исследований VK.

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