Знаменитый «американец» вернется в новом обличье и на совсем иной платформе

В мире автомобилестроения, где электрификация становится нормой, Ford готовится к новому этапу своей истории, представляя возрождение легендарного имени Capri – теперь уже в виде электрического кроссовера.
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