Комсомольская правда

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Художник Бэнкси лишился прав на две свои работы

Британский уличный художник Бэнкси в очередной раз лишился интеллектуальных прав на свои работы. Об этом сообщила во вторник газета The Daily Telegraph со ссылкой на два решения Ведомства интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO).

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