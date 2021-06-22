Художник Бэнкси лишился прав на две свои работы

Британский уличный художник Бэнкси в очередной раз лишился интеллектуальных прав на свои работы. Об этом сообщила во вторник газета The Daily Telegraph со ссылкой на два решения Ведомства интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO).
Британский уличный художник Бэнкси в очередной раз лишился интеллектуальных прав на свои работы. Об этом сообщила во вторник газета The Daily Telegraph со ссылкой на два решения Ведомства интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO).
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