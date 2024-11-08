В Германии высмеяли выдвижение Шольца на пост канцлера

Глава Свободной демократической партии (СвДП) ФРГ Кристиан Линднер высмеял планы бывших партнеров по правящей коалиции Олафа Шольца и Роберта Хабека выдвинуть свои кандидатуры на пост канцлера от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и «Зеленых», соответственно.
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