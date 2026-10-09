Очаровательные киноляпы в советском фильме "Девчата" и главное разочарование Нади

"Девчата" Юрия Чулюкина - фильм, который давно стал частью культурного кода: его пересматривают, цитируют, в нём ищут ту самую искренность ушедшей эпохи.
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