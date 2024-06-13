Прокуратура остановила мусорную войну в Краснокаменске

Мусоровозы «Олерона» не пропускали на свалку Краснокаменска, об этом сообщает краевая прокуратура.По данным надзорного ведомства, причиной конфликта стала задолженность регоператором суммой более миллиона рублей перед муниципальным казенным предприятием «ДорСервис», которое осуществляет услуги утилизации коммунальных отходов.