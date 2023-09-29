Шура жестко ответил и оскорбил журналистку, которая решила задать вопрос о Вале Карнавал… «Взялись за руки и дружно пошли нах*й.
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Шура жестко ответил и оскорбил журналистку, которая решила задать вопрос о Вале Карнавал… «Взялись за руки и дружно пошли нах*й.
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