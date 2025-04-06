Американского резидента Дональда Трампа призвали не признавать российскими Крым, Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области.
FT: Трамп совершит историческую ошибку, признав Крым российским
Комментарии
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Вадим Скоробогатов
ПШЕКИ ГОВНОМ ИСХОДЯТ....ЛИШЬ БЫ РОССИИ НАГАДИТЬ.
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17 час.
Eduard
Никто ни в чьих признаниях не нуждается.Юолее того,если бы Крым попал в оккупацию НАТО,сразу аесь Западный мир эту оккупацию признали! Как вам цинизм и наглость? Какбы мы Францию пригородом Сочи не признали!
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17 час.
Маргарита Селихова
И что Польша сделает, если он перейдет красную линию)?
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15 час.
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