FT: Трамп совершит историческую ошибку, признав Крым российским

Eduard

Никто ни в чьих признаниях не нуждается.Юолее того,если бы Крым попал в оккупацию НАТО,сразу аесь Западный мир эту оккупацию признали! Как вам цинизм и наглость? Какбы мы Францию пригородом Сочи не признали!