В Киеве 13-летние подростки напали на сотрудника посольства США и облили его перцовым газом за то, что он «не человек, а нигер губатый».
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В Киеве 13-летние подростки напали на сотрудника посольства США и облили его перцовым газом за то, что он «не человек, а нигер губатый».
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