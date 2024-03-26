Региональный этап турнира «Умножая таланты» прошел в Капотне

В Москве в районе Капотня прошел региональный этап интеллектуального турнира «Умножая таланты». Учащимся средних и старших классов предложили решить реальные задачи нефтегазовой отрасли и представить собственные проекты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии