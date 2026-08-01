Команда Вадима Евсеева одержала вторую волевую победу подряд и вышла на чистое первое место

В прошлом туре махачкалинское «Динамо»вырвало победу в Воронеже в игре с дебютантом РПЛ (2:1), теперь повторило сценарий матча на своем поле в матче против искушенного соперника – московского «Локомотива».
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