В МКОУ Новоаннинскую ОШ № 2 требуется учитель начальных классов Обращаться по телефону: +7 (960) 874-64-56 или 8 (4447) 3-24-70.
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В МКОУ Новоаннинскую ОШ № 2 требуется учитель начальных классов Обращаться по телефону: +7 (960) 874-64-56 или 8 (4447) 3-24-70.
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