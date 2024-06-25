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Беспорядки в Кении приобрели серьёзный оборот

Беспорядки в Кении приобрели серьёзный оборот

Президент Кении направил военных на подавление беспорядков, которые приобрели серьёзный оборот.Президент Кении Уильям Руто сообщил о том, что для подавления протестов местных жителей применят военную силу.

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