Беспорядки в Кении приобрели серьёзный оборот

Президент Кении направил военных на подавление беспорядков, которые приобрели серьёзный оборот.Президент Кении Уильям Руто сообщил о том, что для подавления протестов местных жителей применят военную силу.
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