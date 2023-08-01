Русская Семёрка

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«Проклятие протопопа Аввакума»: что случилось с первым русским ссыльным городом Пустозерском

Город Пустозерск был основан во время неблагоприятного времени, известного как «при щербатой луне». Это событие привело к распространению высказывания одного из московских воинов, который утверждал, что «здесь ничего хорошего не произойдет».

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