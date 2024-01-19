В Кирове провели проверку после пропажи кота из вагона поезда

Что и требовалось доказать, все уроды и проводница и менты- бездельники. Сколько законов не принимай, пока их исполнение в руках таких вот "стражей порядка", толку все-равно не будет😡

Проводница ЗНАЛА о коте-пассажире. Гнать нахрен с работы! А менты, они и Африке менты. С дела им ничего не обломится, расследовать, искать надо. Они лучше с чурок дань соберут, да их от нас защитят.

Елена Верия

Так относиться к живому существу.... Ужас! А если бы ничейный малыш бегал? тоже бы она на мороз отправила из вагона? Жестокая, бессердечная, безжалостная женщина... Такие не имеют права работать ни с людьми, ни с животными!!!!! "Статья 245 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность за жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье." Зоозащитников на нее нет...