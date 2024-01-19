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Парламентская газета

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В Кирове провели проверку после пропажи кота из вагона поезда

В Кирове провели проверку после пропажи кота из вагона поезда

Полиция в Кирове провела проверку после пропажи кота из вагона поезда. Об этом сообщает 19 января Кировский линейный отдел МВД России на транспорте.

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Комментарии
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Эльфено4ек Чумазикова
Что и требовалось доказать, все уроды и проводница и менты- бездельники. Сколько законов не принимай, пока их исполнение в руках таких вот &quot;стражей порядка&quot;, толку все-равно не будет😡
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19 час.
Горыныч
Проводница ЗНАЛА о коте-пассажире. Гнать нахрен с работы! А менты, они и Африке менты. С дела им ничего не обломится, расследовать, искать надо. Они лучше с чурок дань соберут, да их от нас защитят.
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18 час.
Елена Верия
Так относиться к живому существу.... Ужас! А если бы ничейный малыш бегал? тоже бы она на мороз отправила из вагона? Жестокая, бессердечная, безжалостная женщина... Такие не имеют права работать ни с людьми, ни с животными!!!!!  &quot;Статья 245 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность за жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье.&quot; Зоозащитников на нее нет...
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14 час.

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