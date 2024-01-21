Российский «Тор» сбил две американские ракеты: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 21 января 2024 года Юлия СоколоваМинистерство обороны России сообщило о первом успешном перехвате двух американских ракет типа ADM-160B MALD в рамках специальной военной операции.
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