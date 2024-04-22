Зеленский поблагодарил Байдена и Америку за дальнобойные вооружения

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 22 апреля, выразил благодарность американскому коллеге Джо Байдену на решение предоставить в пакете помощи США дальнобойные ракет ATACMS, – сообщают украинские СМИ.
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