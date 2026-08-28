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Federal appeals court strikes down ICE's mandatory detention policy

Federal appeals court strikes down ICE's mandatory detention policy

A federal appeals court on Friday ruled against a policy by ICE that greatly expanded detention for migrants living in the country for years.

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