Federal appeals court strikes down ICE's mandatory detention policy

A federal appeals court on Friday ruled against a policy by ICE that greatly expanded detention for migrants living in the country for years.
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