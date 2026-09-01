Прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе современной песни продлили до 5 сентября

Финал проекта, направленного на поддержку современных исполнителей и авторов, состоится в Барнауле В связи с большим количеством желающих до 5 сентября продлен прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе современной песни, финал которого состоится в Барнауле с 18 по 20 сентября.