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Врач Мескина рассказала об опасности поражения всех органов при гриппе

Врач Мескина рассказала об опасности поражения всех органов при гриппе

Гонконгский и свиной грипп могут повлечь за собой поражение всех органов больного, рассказала «Абзацу» врач-инфекционист Елена Мескина и объяснила, как этого избежать.

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