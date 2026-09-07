Япония топнула ножкой и попросила снести памятник. Ответ России заставил замолчать соседей

В Японии предлагают переложить на Россию ответственность за Хиросиму и Нагасаки По мнению профессора японского университета Васэда и исследователя американских и британских архивов Арима Тэцуо, ответственность за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки лежит не на США, а на СССР и России, как правопреемнику Советского Союза.
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