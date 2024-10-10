Алаудинов: в ДНР в плен сдаются боевики из элитных подразделений ВСУ

В Часовом Яре в Донецкой Народной Республике бойцы спецназа «Ахмат» совместно с отрядом Шустрого из 4-й бригады 3-й общевойсковой армии провели успешную операцию, уничтожив противников и схватив множество пленных, среди которых были бойцы элитных подразделений ВСУ.