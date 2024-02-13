Кадеты из Нижегородского представили стенд «Город безопасности» на выставке-форуме «Россия»

Кадеты мобильного отряда «Спасатели — 1222» совместно с товарищами из Республики Башкортостан представили стенд «Город безопасности» программы «От Москвы до Владивостока» на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.
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