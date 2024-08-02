Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал Олимпийских игр 2024 года в парном разряде по теннису

Две российские теннисистки, Мирра Андреева и Диана Шнайдер, одержали уверенную победу над чешским дуэтом Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой в четвертьфинале парного турнира на Олимпийских играх 2024 года в Париже.