В Туркменистане заявили о готовности поставлять газ в Европу

В Туркмении заявили о готовности поставлять газ в Евросоюз.Как заявил председатель Халк маслахаты (Народного совета) Гурбангулы Бердымухамедов, в энергетическом секторе есть колоссальный потенциал, обоюдный интерес к которому только растет.