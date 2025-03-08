В Туркменистане заявили о готовности поставлять газ в Европу

В Туркмении заявили о готовности поставлять газ в Евросоюз.Как заявил председатель Халк маслахаты (Народного совета) Гурбангулы Бердымухамедов, в энергетическом секторе есть колоссальный потенциал, обоюдный интерес к которому только растет.
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