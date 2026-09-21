Ученые нашли в ДНК человека странные структуры: спираль оказалась сложнее, чем считалось

При слове «ДНК» большинство из нас сразу представляет классическую двойную спираль из школьного учебника биологии.
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Я так думаю, что в спираль нашего ДНК, может встраиваться что-то из того, что мы едим и пьём. В мизерных количествах, но иначе как это объяснить. Не инопланетяне же нас кусают, во время сна. Если, согласно исследованиям Гаряева о том, что ДНК живёт какое-то время, и после смерти человека или животного, то надо искать ответ именно в этом. Поедая мясо животного, мы поедаем и его ДНК, которое никуда не исчезает.