Рогов сообщил, что ВСУ запустили дрон для удара по ЗАЭС из Никополя

Политический деятель Владимир Рогов проинформировал, что боевики ВС киевского режима запустили боевой беспилотник, который ударил по площади ЗАЭС, из расположенного на территории Днепропетровщины населённого пункта Никополь.
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