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Ротенберг поздравил с Новым годом: «Самое главное – здоровье и семейное благополучие. Желаю всем нам больших побед и веселого настроения!»

«Самое главное – это здоровье и семейное благополучие. И желаю всем нам больших побед и веселого настроения!» – сказал главный тренер «России 25», СКА и вице-президент ФХР Ротенберг.

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