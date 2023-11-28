Aydınlık: США угрожают представителям турецкого бизнеса из-за торговли с Россией

Турецкие бизнесмены получают угроза от США с требованием прекратить деловые отношения с Россией, пишет во вторник газета Aydınlık со ссылкой на высокопоставленный источник в Совете по внешнеэкономическим связям (DEIK).
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