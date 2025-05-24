Сегодня вечером отметим 27-летие Moscow Rock City в укромном BUNKER47 у метро Аэропорт! 🎂Три нынешних воплощения проекта в трёх же сетах исполнят 35+ песен! Прозвучат хиты из программ Mötley Crüe, Alice Cooper, Kiss, ну и, разумеется, боевики и баллады из сборных программ!По окончании концерта — тематический сет от DJ Troublemaker (до последней кружки пива в баре)!Двери — 19:00, старт — 20:00! Вход — безоплатный! Теперь-то вы точно в курсе, куда (ничего не) стоит сходить! ⚡Вы приглашены! Ждём всех и каждого! 🎫 ВХОД СВОБОДНЫЙ!📅 24 мая, суббота, 20:00📍 BUNKER47: Ленинградский проспект 47с3📞 Бронь столов: +7 (495) 663-68-05 (после 18:00) https://vk.