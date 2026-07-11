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Льюис Хэмилтон: Почему команда должна слушать гонщика, если у него ничего не получается?

Льюис Хэмилтон: Почему команда должна слушать гонщика, если у него ничего не получается?

Льюис Хэмилтона: Почему команда должна слушать гонщика, если у него ничего не получается?FerrariСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон рассказал о ключевых факторах, благодаря которым он сумел добиться прогресса и теперь на большинстве этапов является быстрейшим гонщиком Ferrari.

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