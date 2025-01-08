Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, чтобы обеспечить национальные интересы американцев, а также получить от них защиту от якобы существующей угрозы со стороны России и Китая.
Дональд Трамп потребовал у Дании уступить Гренландию
Комментарии
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Николай Арзамасцев
А Аляска «необходима» России для достижения целей нацбезопасности! тоже звучит неплохо!😀😆😃
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18 час.
Eduard
Правильно, А Дания нам не друзья!
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14 час.
Николай Арзамасцев
Министр обороны Дании уже добился выделения $1,5млрд. для обороны Гренландии 😃😆😁
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12 час.
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