Польша разрешила Украине применять поставляемое оружие для ударов по РФ

Заявил Цезарий Томчик Замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик заявил в интервью радиостанции Radio Zet, что польские власти не накладывают никаких ограничений на применение Украиной поставляемого Варшавой оружия для нанесения ударов по объектам на территории Российской Федерации.
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