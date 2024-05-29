Польша разрешила Украине применять поставляемое оружие для ударов по РФ

Заявил Цезарий Томчик Замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик заявил в интервью радиостанции Radio Zet, что польские власти не накладывают никаких ограничений на применение Украиной поставляемого Варшавой оружия для нанесения ударов по объектам на территории Российской Федерации.