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Обнаруженная учеными темная комета может оказаться советским спутником

Обнаруженная учеными темная комета может оказаться советским спутником

www.globallookpress.com/NASA Астрофизик из США Ави Леб выдвинул гипотезу о том, что космический объект 1998 KY-26, причисляемый к классу "темных комет", в действительности может быть потерянным советским аппаратом "Фобос-1".

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