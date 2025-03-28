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«Турпомощь» назвала критерии выбора организатора экстремальных видов отдыха

Ассоциация «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» посоветовала россиянам при выборе организатора экстремальных видов деятельности, включая погружения на батискафах, учитывать несколько важных критериев.

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