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В Госдуме предложили мгновенно уведомлять водителей о нарушении ПДД

Представители ЛДПР внесли на рассмотрение в Государственную Думу новый законопроект, который предусматривает оперативное уведомление водителей о нарушениях правил дорожного движения сразу после их фиксации.

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