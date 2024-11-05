В Госдуме предложили мгновенно уведомлять водителей о нарушении ПДД

Представители ЛДПР внесли на рассмотрение в Государственную Думу новый законопроект, который предусматривает оперативное уведомление водителей о нарушениях правил дорожного движения сразу после их фиксации.
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