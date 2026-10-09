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Иран ударил по военной базе в Эрбиле, где ранее готовили силы для вторжения

Иран ударил по военной базе в Эрбиле, где ранее готовили силы для вторжения Иран применил беспилотники-камикадзе «Шахед-136» против целей в провинции Эрбиль в Иракском Курдистане.

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