Иран ударил по военной базе в Эрбиле, где ранее готовили силы для вторжения Иран применил беспилотники-камикадзе «Шахед-136» против целей в провинции Эрбиль в Иракском Курдистане.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- R Под знаком ОМОНА ...
- R Под знаком ОМОНА ...
- R Под знаком ОМОНА ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым